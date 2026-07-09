Утренние пробки в Подмосковье достигли 3 баллов 9 июля

Утром в четверг, 9 июля, на дорогах Московской области уровень загруженности составил три балла, по данным Министерства транспорта региона. На основных магистралях было зафиксировано около 1,2 миллиона автомобилей, что на 13% превышает средние показатели прошлого месяца.

Проблемы с движением в сторону Москвы возникли на Ленинградском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

В течение дня в области ожидаются дожди. Представители ведомства призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также проявлять аккуратность при проезде перекрестков, пешеходных переходов и эстакад.

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