Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 5 декабря

Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов в четверг утром. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится 897 тысяч машин, что на 2,5% меньше средних значений.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых транспортных объектов. Так, до конца года в регионе запустят еще 11 дорог.