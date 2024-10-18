Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 18 октября

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составила пять баллов. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находятся больше миллиона машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.

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