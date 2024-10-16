Андрей Воробьев: 20 новых дорожных проектов реализуют в Подмосковье до конца года

Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев . В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.

Губернатор напомнил, что чуть более 10 лет началась масштабная модернизация всего Московского транспортного узла по решению президента.

«За это время мы построили много современных трасс и развязок. Продолжаем эту работу», — сказал Андрей Воробьев.

В 2024 году запустят движение на 20 объектах. В декабре откроют обход Малых Вязем на ЦКАД, разворотную эстакаду и развязку на Каширском шоссе.

«И наши концессии: в конце декабря запускаем движение на первом участке ЮЛА и Мытищинскую хорду», — добавил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».