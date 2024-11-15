Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 15 ноября
Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов в пятницу, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 978 тысяч машин, что на 1,7% меньше средних значений октября.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей предупредили о возможных осадках в течение дня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.