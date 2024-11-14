Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 14 ноября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, в четверг. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе находится более миллиона машин, что немного меньше средних значений прошлого месяца.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.