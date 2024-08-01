Утренние пробки 1 августа в Подмосковье оценили в 5 баллов

В четверг утром загруженность дорог Московской области составила пять баллов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся 965 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-4 «Дон», а также на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Пятницком, Симферопольском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Сегодня в регионе ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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