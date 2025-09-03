Устройство дренажной системы завершили на стадионе «Труд» в Люберцах

Масштабная реконструкция спортивного сооружения продолжается в поселке Малаховка. Специалисты уже выполнили работы по устройству дренажной системы, укладку геотекстиля и щебня.

Также установлены закладные под опоры освещения, производится обустройство колодцев. Кроме того, определен подрядчик на замену ограждения. Руководитель Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергей Стрекаловский рассказал, что сейчас ведутся работы по выравниванию оснований под беговые дорожки и укладке финального слоя щебня мелкой фракции для футбольного поля.

В результате модернизации на стадионе появятся площадки для воркаута и игровых видов спорта, комфортные зоны для сдачи норм ГТО, новые трибуны на 350 мест и теплые раздевалки с туалетными и душевыми комнатами.

Работы, которые ведутся по региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья», планируют завершить в конце сентября 2025 года.