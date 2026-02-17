Устранение последствий снегопада обсудили на совещании в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел еженедельное оперативное совещание. Основными вопросами повестки стали работы по устранению последствий мощного снегопада и подготовка к празднованию Масленицы.

Денис Семенов сообщил, что все городские службы мобилизованы, работа ведется в усиленном режиме. За сутки, по прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров, видимость на дорогах ухудшилась. Коммунальщики и дорожники трудятся круглосуточно. Глава округа призвал жителей соблюдать осторожность — избегать шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередач и не парковать машины под опасными объектами.

На совещании также обсудили необходимость срочного восстановления благоустройства в Электрогорске после устранения утечек «Мособлводоканалом». Глава Павлово-Посадского округа держит этот вопрос на личном контроле.

Одной из важных тем стала подготовка к празднованию Масленицы. В воскресенье, 22 февраля, гуляния пройдут в городских парках Павловского Посада и Электрогорска.