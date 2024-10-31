Установку открытого катка начали в парке «Пехорка» в Балашихе

Площадь будущего льда составит более 730 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься почти 100 человек. Сейчас полным ходом идет сборка конструкции будущего катка.

Строители уже начали установку борта. Покрытие будет искусственное, кататься можно даже при нулевой температуре. Рядом сделают прокат коньков и небольшой буфет, где можно купить кофе и горячий чай. Ледовое пространство украсят гирляндами и новогодними атрибутами. Рядом также появится арт-кроссинг для ярких фотосессий с зимней композицией.

Открыть каток в самом посещаемом парке Подмосковья «Пехорка» планируют в начале декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности качественного благоустройства. Он отметил высокую посещаемость и востребованность парков.

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