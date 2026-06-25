Установку новых дверных блоков в ДДТ «Буревестник» завершили в Солнечногорске

Три новых дверных блока установили в структурном подразделении Дома детского творчества «Буревестник» в деревне Толстяково. Родители воспитанников вместе с руководством учреждения культуры проверили качество выполненных работ.

Средства на замену старых деревянных дверей выделила администрация Солнечногорска, а подрядчиком по результатам конкурсных процедур выступила местная компания.

«Подрядчик все своевременно выполнил, установил нам прекрасные металлические двери, соответствующие всем нормам противопожарной безопасности», — рассказал директор ДДТ «Буревестник» Александр Пугачев.

Родители оценили новые двери, а также высказали свои пожелания по ремонту здания 1989 года постройки.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина напомнила, что Дом детского творчества посещают около 120 детей из деревень Толстяково и Тараканово, других ближайших поселков и СНТ. «Спасибо педагогам за их всестороннее развитие, а мы со своей стороны стремимся обеспечить комфортные и безопасные условия пребывания», — сказала она.