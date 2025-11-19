Установку новогодней ели начали на городской площади в Волоколамске

Уже совсем скоро 19-метровая ель во всей красе предстанет перед жителями и гостями Волоколамска и будет радовать своим праздничным видом.

Сотрудники благоустройства смонтировали и закрепили основание будущей красавицы, собрали каркас, к которому крепят пушистые ветви. Завершающим штрихом станет украшение елки сверкающими гирляндами и яркими новогодними шарами.

Торжественное зажжение огней главной елки состоится 1 декабря. В этот день пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Также, в преддверии праздника на центральной площади также установили тематические арт-объекты. Они добавят волшебства и уюта в атмосферу города.