Установку новогодней ели начали на городской площади в Волоколамске
На центральной площади Волоколамска 19 ноября начался монтаж главной новогодней елки округа. Дерево, высотой 19-метров, станет центром праздничных гуляний.
Сотрудники благоустройства смонтировали и закрепили основание будущей красавицы, собрали каркас, к которому крепят пушистые ветви. Завершающим штрихом станет украшение елки сверкающими гирляндами и яркими новогодними шарами.
Уже совсем скоро 19-метровая ель во всей красе предстанет перед жителями и гостями Волоколамска и будет радовать своим праздничным видом.
Торжественное зажжение огней главной елки состоится 1 декабря. В этот день пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
Также, в преддверии праздника на центральной площади также установили тематические арт-объекты. Они добавят волшебства и уюта в атмосферу города.
