Установку 18 новых детских игровых комплексов завершили в Дубне

Масштабный комплекс работ по установке детских площадок выполнили в 2025 году в городском округе. За лето обустроили 18 новых объектов, в том числе 10 — на правом берегу, еще восемь — в Левобережье.

Большая часть игровых комплексов — 16 — установлена во дворах многоквартирных домов. Площадь объектов составляет от 100 до 200 квадратных метров. Все работы проводились по согласованию с жителями и с учетом их пожеланий. Каждая площадка оснащена безопасным резиновым покрытием, на территории обустроено освещение, установлены лавочки и урны.

Кроме того, в 2025 году в наукограде обновили две губернаторские площадки, которые уже выработали свой срок эксплуатации. Возраст объектов составлял более 10 лет, многие элементы устарели и требовали замены. Новые детские площадки обустроили в Парке семейного отдыха и на придворовой территории дома № 11, а на улице Энтузиастов.

Все работы по установке и модернизации игровых комплексов выполнены в срок. «Мы хотим, чтобы каждый двор был обеспечен качественными площадками», — подчеркнул глава городского округа Максим Тихомиров.