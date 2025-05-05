Установки для обезвреживания биогаза запустят на подмосковном КПО

На комплексе по переработке отходов «Восток» появятся две установки для обезвреживания биогаза. Они помогут контролировать количество активного вещества на полигоне. С помощью биогазового факела получится обеспечить безопасное сжигание метана и других компонентов.

Система подразумевает камеру сгорания и специальную горелку. Они гарантируют полное сгорание смеси газа с воздухом или кислородом закрытого типа. Об этом пишет министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Мощность каждого факела — 1500 кубометров в час. Температурный диапазон — 1000-1200°C. Благодаря техническим характеристикам исключен риск образования опасных веществ: автоматизированная система способна блокировать подачу газа, предотвращая аварии.

В ведомстве сообщат, что две установки начнут работать после майских праздников. Они смогут обеспечить защиту окружающей среды и повысят уровень экологической безопасности КПО.