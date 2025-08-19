Услугу по включению апартаментов в реестр перевели в онлайн в Подмосковье

Заявление о включении апартаментов в региональный реестр и снижении налога на имущество теперь можно подать онлайн. Такое право имеют юридические лица, перечисленные в законе Московской области № 151/2004-ОЗ: застройщики, генеральные подрядчики, управляющие жилой и нежилой недвижимостью, а также управляющие закрытых паевых инвестиционных фондов.

В реестр вносят апартаменты, указанные в разрешении на ввод здания в эксплуатацию, если их площадь не превышает 250 квадратных метров. После включения в реестр налог на имущество организаций уменьшается: на 95%, если налог рассчитывается от кадастровой стоимости, и на 93%, если расчет ведется по среднегодовой стоимости.

Подать заявление можно через геопортал Подмосковья: для этого нужно авторизоваться в личном кабинете застройщика, открыть раздел «Все услуги» и выбрать «Заявление о включении апартаментов в Реестр апартаментов Московской области».