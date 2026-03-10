Мингосуправления Подмосковья назвало топ онлайн-сервисов за неделю

За минувшую неделю на портале госуслуг Московской области услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались свыше 3,8 тысячи раз. Такие данные предоставила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На прошлой неделе жители чаще всего заказывали онлайн-выписку из домовой книги — услугу оформили более 19,2 тысяч раз. На втором месте по популярности оказалась услуга «Выдача и замена социальных карт жителя МО», которую запросили свыше 10 тысяч раз. Также в топ запросов вошли «Запись в кружки и секции» (более 7,6 тысяч заявлений) и «Присвоение адреса» (свыше 4,4 тысяч заявлений).

На региональном портале госуслуг для жителей и бизнеса доступно более 420 услуг. Кроме того, получать услуги в электронном виде можно через мобильное приложение «Добродел», имея подтвержденную учетную запись ЕСИА.