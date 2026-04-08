Онлайн-услуги по газификации стали доступнее в Подмосковье

С начала 2024 года жители Московской области получили возможность подавать обращения по вопросам газоснабжения через региональный портал государственных услуг (РПГУ). За это время было оставлено 54 009 запросов.

РПГУ — это региональная информационная система, которая позволяет жителям Московской области получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Благодаря интеграции ресурсов «Мособлгаза» и РПГУ, в онлайн переведены уже 13 наиболее востребованных сервисов.

«Мы последовательно продолжаем перевод услуг в цифровой формат, делая их максимально доступными для жителей», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Для получения услуги необходимо зайти на сайт РПГУ, выбрать нужный сервис и заполнить данные.

Мособлгаз продолжает работу по цифровизации. Недавно у жителей появилась возможность заказать установку и опломбировку приборов учета газа, а также подать заявку на отключение газового оборудования от системы газоснабжения.