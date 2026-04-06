Услуга по выдаче социальных карт стала самой популярной в Подмосковье за неделю

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что на прошлой неделе более 5,2 тысячи раз была использована услуга «Запись в кружки и секции» на региональном портале госуслуг.

Самой востребованной услугой за этот период стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали около 18 тысяч онлайн-заявлений на ее получение.

На втором месте по популярности — выдача и замена социальных карт жителя Московской области, здесь было подано более 9,2 тысячи заявок.

Также в рейтинг популярных услуг вошли «Запись в школу» (более 7,1 тысячи заявлений) и «Присвоение адреса» (свыше 4,9 тысячи заявлений).

На региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», но для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.