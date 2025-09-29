Услуга по подтверждению гражданства детей появилась в МФЦ Подмосковья

Теперь в Московской области можно подтвердить гражданство ребенка до 14 лет, полученное по рождению, через офисы МФЦ. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Раньше, чтобы поставить штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, необходимо было лично посещать отдел МВД. Теперь жители Подмосковья могут получить эту услугу в ближайшем офисе МФЦ по месту жительства или, в случае отсутствия постоянной прописки, по месту пребывания», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если оба родителя или усыновители являются гражданами России, в МФЦ помогут оформить подтверждение. Для этого нужны заявление, паспорта родителей, свидетельство о рождении или об усыновлении. Если ребенка воспитывает один родитель, то потребуется документ, подтверждающий отсутствие второго.

После проверки в свидетельство о рождении поставят штамп о гражданстве или выдадут отдельное свидетельство о его наличии. Все адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.