Условия возобновления аренды самокатов обсудили в Люберцах

13 апреля на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения обсудили работу кикшеринговых компаний. Главный тема обсуждения — разработка мер по снижению рисков для пешеходов и водителей.

На встрече присутствовали представители сервисов аренды, прокуратуры, полиции, Госавтоинспекции и администрации. Поводом для строгих требований стала статистика: в 2025 году в округе случилось 18 ДТП с участием самокатов, пострадали девять детей, один взрослый погиб. Также жители оставили 235 жалоб на брошенные самокаты и хаотичную парковку.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что в городе не против электросамокатов, но безопасность людей — безусловный приоритет. Возобновить работу операторы смогут только после согласования с жителями и выполнения всех требований: ограничение движения в парках и скверах, парковка только в разрешенных местах, соблюдение скоростного режима.

Представители кикшеринга заявили, что готовы к диалогу и поиску решений. Они согласны определить единый перечень мест для стоянок и усилить меры безопасности.