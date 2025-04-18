Условия для комфорта инвалидов создадут около кукольного театра в Мытищах

Выездная встреча представителей партии «Единая Россия», администрации округа, дорожных служб и профильных специалистов прошла в Мытищах. На ней обсудили улучшение инфраструктуры в районе кукольного театра «Огниво».

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда». Его организовал депутат партии «Единая Россия» Алексей Гущук.

Внимание уделили созданию дополнительных парковок и тротуара для инвалидов рядом с театром. На встрече рассмотрели разные сценарии организации зон, размещения тактильных дорожек и пандусов на тротуарах.

«Особое внимание уделили необходимости согласования всех этапов работ с учетом требований и стандартов доступности. Это позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение людей с инвалидностью, а также повысить уровень удобства для всех жителей района», — отметил Алексей Гущук.

Народный избранник будет контролировать проведение мероприятий и качество работ.