Усиление из шести бригад направили в Талдом для ликвидации последствий циклона

В Талдомский городской округ направили усиление из шести бригад для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщил глава округа Юрий Крупенин в Telegram-канале .

Аварийные бригады третьи сутки борются с последствиями циклона и продолжают восстанавливать электроэнергию. Крупенин утром 4 мая провел оперативный штаб со всеми службами, есть полное понимание по всем населенным пунктам, где электричества до сих пор нет. Туда направят все силы и средства.

«Очень надеюсь на результативность сегодняшнего дня, так как в данный момент к нам едет усиление из шести бригад (20 человек) и в округе будет работать уже 24 бригады порядка 70 человек», — написал глава округа.

Он поблагодарил местных жителей за обратную связь и отметил, что на протяжении всех этих дней работают оперативные группы. Основная задача — как можно быстрее дать электричество в каждый дом. Крупенин напомнил номера телефонов для связи, куда можно обратиться по вопросам энергоснабжения и отопления.

По состоянию на 22:00 3 мая электричество восстановили в 513 населенных пунктах Подмосковья. Масштабное нарушение электроснабжение произошло из-за обильных осадков, заморозков и поваленных деревьев.