Электричество восстановили в 513 населенных пунктах Подмосковья после непогоды

В Подмосковье продолжается восстановление электросетей после сильного циклона. Энергетикам компании «Россети Московский регион» помогают коллеги из других городов.

В Министерстве энергетики Московской области сообщили, что в ночь с 2 на 3 мая к работам подключились специалисты из Смоленска, Калуги, Тулы и Орла, а позже к ним присоединились бригады из Нижнего Новгорода, Рязани, Тамбова, Липецка и Брянска. Всего сейчас работают 25 дополнительных бригад — это 136 человек и 51 единица техники.

Энергетики вместе устраняют последствия непогоды — распиливают упавшие деревья, меняют оборванные провода и поврежденные опоры линий электропередачи. Там, где света пока нет, временно подключают передвижные электростанции.

В первую очередь специалисты восстановили электричество на важных социальных объектах — больницах, школах и других. Сейчас электричество вернулось в 513 населенных пунктов.

Причиной массовых отключений стала аномальная погода. После обильных осадков и заморозков деревья, покрытые мокрым снегом, не выдерживали нагрузки и ломались, повреждая линии электропередачи. Напомним, вопросы, касающиеся электричества в Подмосковье, можно задать по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20.