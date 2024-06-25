Ущерб от незаконной свалки в Дубне оценили в 2 миллиона рублей

Минэкологии Московской области подало в суд иск о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Дубне. Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил требования.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, инспекторы выявили на двух земельных участках вблизи канала имени Москвы и озера Лебяжье свалки. Их объем превышал 1,5 тысячи кубометров.

«В результате сумма ущерба от незаконной свалки превысила два миллиона рублей. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнил министр.

Фирсов также подчеркнул, что материалы надзорного мероприятия и экспертное заключение направили в прокуратуре, что дополнительно позволит дать оценку нарушению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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