Усадьбы в аренду за рубль. Как инвесторы реставрируют разрушенные памятники в Подмосковье?

Усадьба за рубль в Подмосковье: как инвесторы реставрируют разрушенные памятники

Еще четыре подмосковные усадьбы восстановят при участии инвесторов. До конца года региональное Минимущество проведет торги, в ходе которых разрушенные здания сдадут в аренду за символический рубль при условии обязательной реставрации.

Новый подход к вовлечению разрушенных объектов культурного наследия в оборот реализуют в Подмосковье. Здания и усадьбы сдают в аренду за один рубль, при этом инвестор обязан провести реставрацию.

«С начала года в рамках данной программы нам удалось найти новых правообладателей для трех усадеб — „Васино“ в муниципальном округе Чехов, „Никольское-Обольяниново“ в селе Подъячево Дмитровского округа и „Дом управляющего фабрикой, конец XIX века“ в Балашихе», — сказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.

Теперь с молотка сойдут усадьба «Бергов» в поселке Первомайское, усадьба «Богородское» в селе Кишкино, усадьба Щербаковых в ступинском селе Алешково, а также больничный комплекс в деревне Гребнево под Щелковым.