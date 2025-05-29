Подмосковье выставило на торги объекты культурного наследия на льготных условиях

В Подмосковье расширили программу «Недвижимость за 1 рубль». Теперь по ней можно арендовать не только обычные помещения, но и здания, признанные объектами культурного наследия.

«Программа „Недвижимость за 1 рубль“ позволяет инвесторам получить помещение или здание в льготную аренду на длительный срок. Это упрощает бизнес-планирование. Предприниматели активно пользуются поддержкой — объем заявленных инвестиций в бизнес-проекты на площадях, полученных по этой программе, составляет 1,4 млрд рублей. Запуск проектов позволит создать порядка 1,1 тысячи рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На инвестиционном портале Московской области можно выбрать подходящее здание и сразу подать заявку на аренду. Среди предложений — исторические здания в Кашире, например, старинные торговые ряды и здания XVIII–XIX веков, а также дом купца Харитонова в Талдоме, построенный в 1906 году.

«Программа востребована, бизнес активно ею пользуется. За два года передано в аренду по льготной ставке более 340 объектов недвижимости. Перечень всегда пополняется и актуализируется. В целях сохранения объектов культурного наследия принято решение включить в программу и исторические муниципальные здания, которые получат новую жизнь благодаря частным инвесторам», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, если здание находится в плохом состоянии, арендатор обязан полностью провести работы по его восстановлению в течение семи лет — строго по правилам охраны памятников. Также важно помнить, что претендовать на участие в программе могут только те, у кого нет долгов по зарплатам, налогам и нет признаков банкротства или принудительного взыскания.