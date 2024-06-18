Усадьбу «Волхонка» восстановят в Ногинске

С уникальным дендрарием познакомились участники выездного заседания областной Думы. Теперь на заседании Мособлдумы будет рассмотрен вопрос восстановления ногинской усадьбы «Волхонка».

Специалисты обсудили вопросы организации туризма на особо охраняемых природных территориях областного и местного значения. Депутаты Московской областной думы и представители профильных министерств провели выездное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии на территории ногинского парка «Волхонка».

Гости узнали историю усадьбы Волхонка, дендрария «Живая книга», смоги поближе познакомиться с самыми уникальными в наших краях деревьями и жемчужиной дендрария — 100-летней лозой Винограда амурского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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