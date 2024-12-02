Почту и резиденции Деда Мороза открыли в парках Подмосковья 1 декабря

Открытие зимнего сезона провели 1 декабря в парках Подмосковья. Праздничные мероприятия посетили свыше 120 тысяч человек, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В первый день зимы в подмосковных парках начали работать 47 резиденций Деда Мороза, 111 почтовых ящиков и 138 новогодних елок. В честь открытия сезона провели концерты, спектакли, интерактивные представления, ярмарки и другие активности.

Например, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года — семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые увидели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

А в парке «Елочки» в Домодедове стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали «паспорт путешественника» с расписанием зимних мероприятий. В парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

Сезон катков в Подмосковье официально открылся с 1 декабря. Жителям и гостям предлагают ледовые арены мирового класса и всеми любимые уютные дворовые коробки, а также местечки среди новогодних огней в парках и на площадях. Подробнее об этом — в путеводителе от 360.ru.