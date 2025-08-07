Урожай ягод в Подмосковье превысил тысячу тонн в 2025 году

В Луховицах прошел форум «День ягодного поля», который собрал производителей из юго-восточной части Подмосковья и других регионов России. В мероприятии также приняли участие представители научных организаций и профильных ассоциаций.

Форум прошел на базе фермерского хозяйства «Снова молодой», где выращивают клубнику, малину, овощи и цветы. В этом сезоне урожай клубники на ферме составил около десяти тонн. Участники обсудили развитие ягодоводства, поделились опытом и подвели промежуточные итоги сезона.

Как сообщили в Минсельхозе региона, в этом году подмосковные аграрии уже собрали более тысячи тонн ягод, 921 тонна из которых — это садовая земляника. Выращиванием плодово-ягодных культур в регионе занимаются более 20 сельхозорганизаций, и отрасль продолжает активно развиваться.

В Подмосковье выращивают различные виды ягод: клубнику, малину, голубику, черную и красную смородину, вишню, крыжовник. Среди крупнейших производителей региона — компании «Русская ягода» в Луховицах, «Раздолье» в Одинцове, «Коломенская ягода», плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской, а также фермерское хозяйство «Свободный труд» в Дмитрове.