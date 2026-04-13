Уровень воды стабилизировался в Москве-реке в Воскресенске

На прошлой неделе для движения транспорта открылись участки дорог на дамбах деревни Перхурово и «Пятикресты», перекрытые ранее в связи с подтоплением. На данный момент в округе остается перекрытым участок автодороги Маришкино-Виноградово, который планируется открыть на этой неделе.

Перед открытием дорожные рабочие очистят шоссе от мусора и проведут необходимые работы, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта. Пока объезд осуществляется через село Барановское.

По состоянию на 13 апреля уровень воды в Москве-реке составляет 104,9 метра по Балтийской системе, что не превышает нормативных значений. Тем не менее специалисты осуществляют ежедневный мониторинг гидрологической ситуации. В объезде задействованы муниципальный поисково-спасательный отряд, представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС России, а также сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение».

Жителей просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями от местных властей и экстренных служб. При необходимости рекомендуется звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.