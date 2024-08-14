Уровень прожиточного минимума поднимут в Подмосковье в 2025 году

Уровень прожиточного минимума проиндексируют в Подмосковье в начале следующего года. Рост составит 5,5%.

Первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что на территории региона около 500 тысяч человек получают различные социальные выплаты. Они индексируются вместе с прожиточным минимумом.

Она также обратила внимание, что начиная с января 2025 года размер выплат будет увеличен на социальную помощь, доплаты к пенсии, выплаты на детей-сирот, а также на многие другие программы.

Представители Министерства социального развития региона подчеркнули, что в 2025 году прожиточный минимум для населения составит 19,3 тысячи рублей, для трудоспособных граждан — 21 тысяча рублей, для пенсионеров — 16,6 тысячи рублей, а для детей — 18,7 тысячи рублей.

Кроме того, специалисты напомнили, что размер прожиточного минимума служит критерием, который используют при оценке нуждаемости в ходе назначения различных социальных выплат.

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