Уровень паводковых вод начал снижаться в Воскресенске

Мониторинг паводковой ситуации на территории городского округа проводится ежедневно. По состоянию на 6 апреля уровень воды понизился до 106.61 мБс.

Объезд проводят муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники «Мособлпожспаса», МЧС России и учреждения «БиО». При необходимости будет задействована специализированная техника.

Участок автодороги Маришкино — Виноградово перекрыли из-за подтопления, объезд осуществляется через село Барановское. Прекращено движение по дамбе деревни Перхурово. Грунтовой насыпью перекрыт въезд на автомобильную дорогу на дамбе «Пятикресты» на улице Строителей, там установлены аншлаги и дорожные знаки. Водителям рекомендуют продумать маршрут движения заранее.

Жителей Воскресенска просят быть готовыми к возможным изменениям ситуации и следить за официальными сообщениями от местных властей и экстренных служб. При необходимости следует звонить в единую дежурно‑диспетчерскую службу по номеру 112.