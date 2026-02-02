Уроки здоровья и цифровой грамотности прошли в Воскресенске

В Воскресенске прошли встречи, посвященные здоровому образу жизни и цифровой безопасности. Специалисты центра культуры «Москворецкий» организовали беседы для учеников местного лицея.

В лицее имени Н. И. Макарова для первоклассников провели тематическую встречу «Правила здоровья». Детям рассказали о важности правильного питания, спорта, прогулок и полноценного сна. Школьники поделились своими распорядками дня.

«Мы объясняем детям простые правила, которые помогут им сохранять бодрость и силы на долгие годы», — отметили методисты центра.

В рамках Дня без интернета для учащихся состоялась беседа о безопасности в сети. Специалисты предупредили о видах вредной информации и показали, как можно интересно проводить время без гаджетов.

«Интернет — это инструмент, но важно уметь им пользоваться без вреда для здоровья», — добавили организаторы.

С детьми обсудили влияние гаджетов на организм, правила работы с техникой и поведения в сети. После беседы школьникам предложили подвижные игры, в которые можно играть на переменах с друзьями.