Уроки по созданию и развитию бизнеса провели в 11 школах Мытищ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и руководитель общественной приемной в городском округе Мытищи Роман Коробейкин провел открытый урок в многопрофильной лингвистической гимназии № 33. Старшеклассникам рассказали об основах ведения бизнеса, мерах поддержки от государства, объяснили, какими качествами должен обладать предприниматель.

Лекция оказалась очень полезной для школьников, особенно для тех, кто запланировал, например, стать финансовым экспертом.

Подобные встречи состоялись еще в 11 школах городского округа Мытищи, учащимся рассказали об основах предпринимательства, защите авторских прав, о работе с контентом и много интересного для тех, кто в будущем планирует начать и развить свое дело.

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