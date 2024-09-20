Уроки по развитию эмоционального интеллекта для детей провели в Мытищах

Семейный центр «Помогатор» в Мытищах провел увлекательное занятие по программе «Диво», направленное на развитие эмоционального интеллекта у детей и укрепление семейных отношений. Дети с удовольствием играли, учились выражать эмоции вместе с родителями, делились своими эмоциональными историями.

«Диво» — это занятия для детей и родителей, в которых они осваивают необычные ритуалы приветствия, способствующие созданию позитивного эмоционального контакта, в Мытищинском семейном центре «Помогатор».

Игра «Победа в эмоциях», помогающая укрепить связь между членами семьи; куклотерапевтическое занятие «Теремок», где дети, выбирая персонажей, делились с родителями своей актуальной проблемой; игра с песком, которая позволила проработать и закрыть выявленные проблемы, входили в программу развивающих занятий.

Комплексный подход помогает детям развиваться гармонично и всесторонне. «Помогатор» приглашает всех желающих посетить бесплатные занятия у психолога по адресу: город Мытищи, торговый центр «ИЮНЬ», 2 этаж. Справки по телефону: 8 495-582-54-11

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