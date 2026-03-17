Уроки о достижениях российской промышленности прошли в школах Павловского Посада

Внеурочные занятия цикла «Разговоры о важном» прошли во всех школах Павловского Посада 16 марта. Их посвятили российской промышленности.

Занятия посетили учащиеся с первого по 11-й классы. Им рассказали о достижениях отечественной промышленности и современных высокотехнологичных производствах. Особое внимание уделили традициям округа, в том числе павловопосадским платкам, которые стали одними из самых узнаваемых символов страны.

Уроки прошли в формате живого диалога. Школьники слушали материал и задавали вопросы, делились размышлениями и мнениями.

В рамках «Разговоров о важном» проводят занятия, направленные на формирование ценностных ориентиров: чувство патриотизма, уважения к труду и достижениям своей родины.