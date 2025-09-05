Уроки ко Дню распространения грамотности прошли в школах Воскресенска

Международный день распространения грамотности отметили в Воскресенске. В образовательных учреждениях провели тематические занятия.

Занятия для школьников организовали сотрудники Центральной библиотеки имени Инны Гофф и библиомобиля КИБО. Участие в уроках приняли ученики из деревни Губино и села Ашитково.

Мероприятия провели в формате интерактивно-познавательных занятий «Надо свой язык любить, чтобы грамотными быть». Ребята продемонстрировали знания русского языка, приняли участие в интеллектуальных конкурсах и выполнили различные задания.

Также ученики младших классов создали веселую закладку-лягушонка. Для них провели мастер-класс.

