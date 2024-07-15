Уроки кибербезопасности проведут в летних лагерях Подмосковья

Образовательный проект «День цифры» проводят в детских лагерях в Подмосковье. В новом сезоне в программу внедрят игровые элементы.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, проект знакомит детей с цифровыми и квантовыми технологиями, IT-профессиями и работой искусственного интеллекта. Внедрение в программу игровых элементов позволит увеличить мотивацию и заинтересованность школьников. Каждый этап проекта адаптировали для ребят от семи до 17 лет.

Задания создают при участии ведущих IT-компаний. Они знакомят детей с современными технологиями, кибергигиеной и разными профессиями.

Все учебные материалы проекта размещены на официальном сайте. Там можно найти видеоролики, методические рекомендации и руководства для вожатых и воспитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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