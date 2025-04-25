Уроки истории ко дню рождения Ленина прошли в Химках

Цикл открытых уроков, приуроченных ко дню рождения Владимира Ленина провели в Химках. Так, например, о жизненном пути российского революционера рассказали учащимся лицея № 10 и школы «Флагман».

Школьники узнали, что Владимир Ленин основал «пионерское движение», которое и по сей день активно в рамках Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

«Ленин оказал колоссальное влияние на весь ход исторического процесса. Его жизненный путь представляет собой пример беззаветного самоотверженного служения интересам людей труда, борьбы за торжество идей равенства, братства и дружбы народов», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Похожее мероприятие провели в детской библиотеке № 3. Присутствующим рассказали об издании директивы ставки Верховного главнокомандующего о гуманном отношении к немецким пленным и населению, которая стала повлияла на ход Второй мировой войны. Участники встречи узнали, что ее основные тезисы отражали высокие моральные принципы и гуманистические ценности нашей страны.