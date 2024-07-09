Уроки газовой безопасности в быту провели для школьников Подмосковья

Фото: Мособлгаз

«Мособлгаз» провел профориентационный проект «Безопасные каникулы» в подмосковных школах. Занятия посетили три тысячи учащихся 42 учреждений.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в ходе проекта выявили три самые активные школы. Ими оказались Средняя общеобразовательная школа № 18 из Балашихи, Одинцовская лингвистическая гимназия и СОШ № 3 в Протвино.

Помимо призеров еще пять школ получили путевки в лагерь «Детский наукоград» в Рузе.

Проект проводят ежегодно на летних каникулах. Он направлен на обучение школьников безопасному использованию газа в быту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые — 95 тысяч.

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