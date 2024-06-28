Важный рубеж. Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с новым этапом в жизни

Школьный выпускной — новый этап, который всегда волнительно начинать, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Он поздравил ребят с этим знаковым событием и поблагодарил педагогов.

В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.

Это важный рубеж в жизни каждого. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда родители, близкие, друзья и учителя.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вузы или колледжи, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» — сказал Андрей Воробьев.

Вместе с тем он поздравил выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ. Это будущие айтишники, генные инженеры и другие деятели наук.

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