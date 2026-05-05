Уроки электробезопасности для школьников Подмосковья проведут специалисты Мособлэнерго

В конце апреля «Мособлэнерго» организовало уроки электробезопасности для учащихся средних и старших классов в Люберцах, Воскресенске и Раменском. Занятия направлены на формирование культуры безопасного поведения в быту и на улице перед летними каникулами.

В гимназии №5 городского округа Люберцы специалисты компании провели занятие для пятиклассников. Они объяснили, к чему может привести неосторожное обращение с электричеством. Школьники узнали, почему опасно касаться оголенных проводов, играть вблизи трансформаторных подстанций и использовать неисправные бытовые приборы.

Аналогичные занятия прошли в лицее №6 города Воскресенска. Энергетики рассказали ученикам четвертых и пятых классов, как ток поступает в квартиры, и остановились на правилах поведения вблизи энергообъектов. Специалисты компании ответили на вопросы учащихся.

Работники Гжельского производственного отделения провели уроки по электробезопасности с учениками 5–7-х классов Новохаритоновской и Речицкой школ. Теоретическая часть закрепилась разбором практических ситуаций и наглядными опытами с электрическим разрядом. Особый интерес ребят вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи при несчастных случаях и возможность примерить настоящие средства электрозащиты.

«Каждый ребенок, который вышел с нашего урока и понял, что трансформаторная будка — не место для игр, а оборванный провод — смертельная опасность, — это заслуга всей системы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

С 2014 года специалисты «Мособлэнерго» проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. Ежегодно такие занятия посещают более трех тысяч учащихся. В ходе весеннего сезона, который продлится с марта по май, специалисты компании проведут более ста уроков под названием «Электричество — не игрушка!». Это позволит существенно снизить риски возникновения несчастных случаев и заложить у подрастающего поколения основы культуры безопасного поведения вблизи энергообъектов.