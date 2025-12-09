«Уроки доброты» провели для школьников Павловского Посада

В стенах «Филимоновского» корпуса лицея № 1 состоялись «Уроки доброты», призванные познакомить юных жителей города с миром волонтерства и вдохновить их на добрые дела.

Инициатива была реализована благодаря активному участию представителей движения «Волонтеры Подмосковья». Их активисты поделились со школьниками седьмых классов своим опытом и рассказали о многогранности добровольческой деятельности.

«Школьники узнали, что спектр работы волонтеров необычайно широк и разнообразен. Особое внимание было уделено роли волонтеров в организации и координации крупных мероприятий, таких как международный конкурс „Интервидение“ и Всемирный фестиваль молодежи, где каждый волонтер вносил свой вклад в создание праздничной атмосферы и бесперебойное проведение масштабных событий», — сообщили организаторы мероприятия.

Особый отклик среди слушателей нашла история одной из учениц лицея, Мирославы, которая уже сделала свои первые шаги в мире волонтерства. Девочка поделилась с одноклассниками собственным небольшим опытом. Она не только рассказала о своих впечатлениях, но и напомнила, что активное участие в добровольческой деятельности может стать приятным бонусом, принеся дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.