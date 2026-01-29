Уроки безопасности провели для школьников в Солнечногорске

В школе № 2 Солнечногорска сотрудники управления благоустройства и содержания территорий администрации городского округа организовали занятие на тему «Профилактика детского травматизма на железнодорожной инфраструктуре». Основная цель встречи заключалась в предупреждении несчастных случаев с участием несовершеннолетних вблизи железнодорожных путей.

В рамках мероприятия для учащихся пятого и седьмого классов прошли разъяснительная лекция и открытый диалог, посвященные правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Школьникам подробно объяснили, к каким последствиям может привести нарушение установленных требований при переходе путей, а также обратили внимание на опасность увлечения подростков так называемым «зацепингом».

Для лучшего усвоения информации детям раздали информационные материалы — памятки и листовки с рекомендациями по соблюдению мер безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

«Данные мероприятие позволяют напомнить о важности строгого соблюдения установленных норм и правил нахождения рядом с железнодорожными путями. Сотрудники акцентировали внимание на том, что наиболее частой причиной травмирования и гибели людей является именно нарушение элементарных требований безопасности», — сказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

В администрации городского округа отметили, что подобные профилактические встречи в образовательных учреждениях муниципалитета проводятся на регулярной основе.