Урок журналистики прошел в школе № 8 в Химках

В медиацентре школы № 8 имени Матвеева прошел мастер-класс по журналистике. В уроке приняли участие учащиеся 8-10 классов.

В школе № 8 имени Матвеева города Химки продолжает активно работать школьный медиацентр — площадка, где ученики получают первые практические навыки в сфере медиа и учатся рассказывать о жизни родного города. Очередным событием в его работе стал урок журналистики, посвященный искусству интервью.

Провели занятие для старшеклассников член Союза журналистов Подмосковья, кандидат филологических наук Ирина Гринева и учитель русского языка и литературы Валерия Глаголева.

«Мы разбирали одно из самых интересных направлений журналистики — интервью. Рассказали ребятам, как расположить к себе респондента, задавать острые и при этом корректные вопросы, а главное — уверенно держаться перед камерой», — пояснила учитель русского языка и литературы Валерия Глаголева.

По словам педагога, во время урока царила атмосфера творческого поиска. Школьники не только слушали теорию, но и активно пробовали себя в роли интервьюеров, задавали уточняющие вопросы и делали первые шаги в профессии.

«Подобные занятия помогают детям не только развивать навыки коммуникации, но и учат критически мыслить, анализировать информацию и грамотно формулировать свои мысли. Мы стремимся, чтобы каждый ученик мог попробовать себя в разных направлениях еще в школе и найти для себя в будущем дело по душе», — подчеркнула директор школы № 8 имени Ольга Матвеева.

Как подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, развитие медиаграмотности и коммуникативных навыков становится неотъемлемой частью современного образования. Такие инициативы помогают школьникам адаптироваться к динамичному информационному миру и готовят их к активному участию в общественной жизни.