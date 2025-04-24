Урок в честь Международного дня памятников и архитектуры прошел в Мытищах

Занятие со школьниками посвятили теме охраны культурного наследия. Ученики задали вопросы об архитектуре и значении памятников в истории страны.

Внеклассный урок, посвященный Международному дню памятников и архитектуры провели в рамках местного партийного проекта «Творческая юность» в гимназии № 17. Мероприятие стало отличной возможностью для учащихся познакомиться с историей памятников и значением охраны культурного наследия.

Увлекательную лекцию провел член политсовета партии «Единая Россия», местный координатор проекта Евгений Аганин.Подчеркнув важность этого дня, он акцентировал внимание на том, насколько важны памятники в нашем обществе как свидетели истории и культурного наследия, символы памяти и уважения к предкам.

«Мероприятие включало интерактивные элементы, что позволило детям активно участвовать в обсуждении и задавать интересующие их вопросы. Ученики узнали о различных памятниках, их значении и необходимости их сохранения для будущих поколений. Занятие помогло не только расширить знания школьников, но и воспитать в них уважение к истории и культуре своей страны», — рассказал Евгений Аганин.

Обсудили в ходе занятия и идеи того, как можно сделать такие памятники частью образовательного процесса и культурной жизни, что может развить творческий подход и патриотизм у молодежи.