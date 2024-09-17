Центр тактической медицины в Котельниках провел урок для пенсионеров

Урок по тактической медицине и оказанию первой помощи провели для участников клуба «Активное долголетие» в Котельниках. Инструктор показал, как правильно пользоваться бинтами и жгутами.

Инструктор по тактической медицине уверенны, что критическо важно правильно оказать первую помощь в полевых условиях. Ян Еловский рассказал пенсионерам, как пользоваться бинтами и жгутами, наносить повязки и антисептики.

«Это бабушки, и у них есть внуки — малолетние дети, которых с ними оставляют. На мой взгляд — это довольна серьезная ответственность, потому что я рос, и при падении подорожник можно было приложить. Сейчас, в городских условиях, к сожалению, дети не знают, что такое подорожник. Поэтому ответственность очень большая именно у старшего поколения», — сказал инструктор Центра по тактической медицине Ян Еловский.

Участники «Активного долголетия» узнали, как остановить кровь и определить пульс. Она задавали вопросы и слушали с неподдельным интересом.

«Я даже не знала, что пульс так проверяют. Очень познавательно, интересно. Ян хорошо рассказывает и показывает», — сказала участница клуба «Активное долголетие» Валентина Решетникова.