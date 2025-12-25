Урок по соблюдению правил электробезопасности прошел в школе № 8 в Люберцах

Во время теории подростки узнали, как избежать рисков в быту и на улице, а также вблизи линий электропередач и подстанций. На специальном тренажере-манекене ребятам наглядно продемонстрировали алгоритм оказания первой помощи человеку, пострадавшему от воздействия тока.

Сотрудники «Россетей» регулярно проводят подобные профилактические мероприятия. Компания также разработала образовательный модуль в рамках онлайн-проекта «Всероссийский урок безопасности» совместно с издательством «Просвещение». В нем собраны методические материалы для учителей, учеников и родителей. Проводником в мир электричества стал анимационный персонаж — Маша Лампочкина.