Урок по работе в социальных сетях провели для школьников в Мытищах

Очередное занятие в рамках проекта «Билет в будущее» организовали для учеников школы № 35. Ребята познакомились с профессией SMM-менеджера.

Специальности, связанные с компьютерными технологиями, очень востребованы в современном мире. Такие занятия помогают молодежи лучше узнать об особенностях разных профессий и как можно раньше определиться с выбором.

Учащимся рассказали, что специалисты по SMM организовывают продвижение сообществ, групп и аккаунтов в социальных сетях. Школьники узнали, какими качествами и навыками должен обладать SMM-менеджер, как повысить посещаемость интернет-ресурсов, какие заголовки привлекают внимание и что должен содержать в себе интересный пост.

Ученикам также дали возможность попробовать себя в роли копирайтеров, научили писать развлекательные и информационные посты и придумывать заголовки.

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