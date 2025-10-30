Урок по правилам дорожного движения провели для школьников в Истре

Теория была, но больше внимание уделили практике. Учащимся напомнили, как правильно переходить дорогу, как безопасно кататься на самокате, велосипеде и вести себя в автомобиле. Помогали ребятам юные инспекторы движения из Павловской средней общеобразовательной школы.

«Каждая остановка „Лаборатории безопасности“ — это инвестиция в будущее наших детей. Мы видим, как дети с энтузиазмом воспринимают информацию, когда она подается в интерактивной форме с использованием современного оборудования. Наша задача — не просто научить правилам, но и сформировать культуру безопасного поведения на дороге», — прокомментировал представитель Госавтоинспекции.

Отметим, что занятие провели в рамках регионального тура «Лаборатория безопасности».