Урок по правилам дорожного движения провели для школьников в Истре
Полицейские вместе с учителями Коломенского центра детского творчества организовали интерактивный урок для школьников из села Павловская Слобода муниципального округа Истра. Главной темой стало повторение правил дорожного движения.
Теория была, но больше внимание уделили практике. Учащимся напомнили, как правильно переходить дорогу, как безопасно кататься на самокате, велосипеде и вести себя в автомобиле. Помогали ребятам юные инспекторы движения из Павловской средней общеобразовательной школы.
«Каждая остановка „Лаборатории безопасности“ — это инвестиция в будущее наших детей. Мы видим, как дети с энтузиазмом воспринимают информацию, когда она подается в интерактивной форме с использованием современного оборудования. Наша задача — не просто научить правилам, но и сформировать культуру безопасного поведения на дороге», — прокомментировал представитель Госавтоинспекции.
Отметим, что занятие провели в рамках регионального тура «Лаборатория безопасности».